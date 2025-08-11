Bursa'da Otoyol Kenarında Yangın

Bursa-İzmir- İstanbul otoyolu kenarındaki otluk alanda yangın başladı.
Bursa Şehir Hastanesi'nin karşısında bulunan alanda çıkan yangına yoldan geçen sürücüler, araçlarından çıkardıkları yangın söndürme tüpleriyle müdahale etmeye çalışıyor. Otoyol kenarına çıkan köylü çocuklar, yangına atmak için araçlardan su istiyor. - BURSA
