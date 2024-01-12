Bursa\'da Özel Eğitim Gören Melih\'in Hayali Yunus Timleri Tarafından Gerçekleştirildi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde özel eğitim gören küçük Melih'in hayalini Yunus timleri gerçekleştirdi.

Büyüyünce polis olma hayalini öğretmenlerine ve okul müdürüne söyleyen küçük Melih'e okul müdürü sürpriz yapmak istedi. Durum üzerine Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü arayan okul müdürü, İlçe Emniyet Müdürü Ufuk Akan ile görüşerek durumu anlattı. Gemlik İlçe Emniyet Müdürü Ufuk Akan, duruma el atarak yunus timlerini okula gönderdi. Yunus timlerini gören küçük Melih, yanlarına giderek kask taktı, eline telsiz aldı. Küçük Melih, hayalini gerçekleştiren yunus timlerine teşekkür etti. - BURSA