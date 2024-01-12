 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bursa'da Özel Eğitim Gören Melih'in Hayali Yunus Timleri Tarafından Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da Özel Eğitim Gören Melih'in Hayali Yunus Timleri Tarafından Gerçekleştirildi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde özel eğitim gören küçük Melih'in polis olma hayalini gerçekleştirmek isteyen okul müdürü, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu. İlçe Emniyet Müdürü Ufuk Akan, yunus timlerini okula göndererek Melih'in hayalini gerçekleştirdi. Küçük Melih, yunus timlerine teşekkür etti.

Bursa\'da Özel Eğitim Gören Melih\'in Hayali Yunus Timleri Tarafından Gerçekleştirildi
12.01.2024 - 09:40,  Güncelleme: 09:42
Abone Ol

Bursa'nın Gemlik ilçesinde özel eğitim gören küçük Melih'in hayalini Yunus timleri gerçekleştirdi.

Büyüyünce polis olma hayalini öğretmenlerine ve okul müdürüne söyleyen küçük Melih'e okul müdürü sürpriz yapmak istedi. Durum üzerine Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü arayan okul müdürü, İlçe Emniyet Müdürü Ufuk Akan ile görüşerek durumu anlattı. Gemlik İlçe Emniyet Müdürü Ufuk Akan, duruma el atarak yunus timlerini okula gönderdi. Yunus timlerini gören küçük Melih, yanlarına giderek kask taktı, eline telsiz aldı. Küçük Melih, hayalini gerçekleştiren yunus timlerine teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Gemlik, Bursa, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Özel Eğitim Gören Melih'in Hayali Yunus Timleri Tarafından Gerçekleştirildi - Son Dakika


09:47
Husiler, ABD ve İngiltere'nin saldırıları sonrası meydan okudu: Bedelini ödeyecekler, bizim nefesimiz uzundur Husiler, ABD ve İngiltere'nin saldırıları sonrası meydan okudu: Bedelini ödeyecekler, bizim nefesimiz uzundur
09:29
ABD ve İngiltere savaşı genişletiyor! Yemen'i cehenneme çeviren saldırıdan ilk görüntüler ABD ve İngiltere savaşı genişletiyor! Yemen'i cehenneme çeviren saldırıdan ilk görüntüler
09:10
Özgür Özel'den, Lütfü Savaş'ın adaylığına gelen tepkilere yanıt: Alternatif bulamadık Özgür Özel'den, Lütfü Savaş'ın adaylığına gelen tepkilere yanıt: Alternatif bulamadık
09:06
Depremde hayatını kaybeden fenomenin annesi, oğlunun mutfağından başka bir yerde uyuyamıyor Depremde hayatını kaybeden fenomenin annesi, oğlunun mutfağından başka bir yerde uyuyamıyor
08:54
Survivor All Star 2024'te Sercan, Nagihan ve Turabi arasında tartışma çıktı Survivor All Star 2024'te Sercan, Nagihan ve Turabi arasında tartışma çıktı
07:57
Ricky Gervais'in Altın Küre konuşması yeniden gündem oldu: Hepiniz Epstein'in arkadaşısınız Ricky Gervais'in Altın Küre konuşması yeniden gündem oldu: Hepiniz Epstein'in arkadaşısınız
07:48
Ödül almak için sahneye çıkan Serenay Sarıkaya avazı çıktığı kadar bağırdı: Yine ben Ödül almak için sahneye çıkan Serenay Sarıkaya avazı çıktığı kadar bağırdı: Yine ben
07:19
Hafize Gaye Erkan: 2024 yılı dezenflasyon yılı olacak Hafize Gaye Erkan: 2024 yılı dezenflasyon yılı olacak

Son Dakika
09:47 Husiler, ABD ve İngiltere'nin saldırıları sonrası meydan okudu: Bedelini ödeyecekler, bizim nefesimiz uzundur
09:29 ABD ve İngiltere savaşı genişletiyor! Yemen'i cehenneme çeviren saldırıdan ilk görüntüler
09:10 Özgür Özel'den, Lütfü Savaş'ın adaylığına gelen tepkilere yanıt: Alternatif bulamadık
09:06 Depremde hayatını kaybeden fenomenin annesi, oğlunun mutfağından başka bir yerde uyuyamıyor
08:54 Survivor All Star 2024'te Sercan, Nagihan ve Turabi arasında tartışma çıktı
07:57 Ricky Gervais'in Altın Küre konuşması yeniden gündem oldu: Hepiniz Epstein'in arkadaşısınız
07:48 Ödül almak için sahneye çıkan Serenay Sarıkaya avazı çıktığı kadar bağırdı: Yine ben
07:19 Hafize Gaye Erkan: 2024 yılı dezenflasyon yılı olacak
06:55 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husi hedeflerini vurdu
03:21 ABD'de sinagogun altına gizli tünel kazan Yahudi öğrenciler serbest bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 10:18:29. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da Özel Eğitim Gören Melih'in Hayali Yunus Timleri Tarafından Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement