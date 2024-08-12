Bursa'da Özel Gereksinimli Şevval'in Düğün Hayali Gerçek Oldu - Son Dakika
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Bursa'da Özel Gereksinimli Şevval'in Düğün Hayali Gerçek Oldu

Bursa'da yaşayan 25 yaşındaki özel gereksinimli Şevval Morina'nın düğün hayali gerçekleşti. Komşular ve aile bir araya gelerek Şevval için unutulmaz bir düğün organize etti. Düğünde oyunlar oynandı ve gelenekler yerine getirildi. Şevval'in mutluluğu ise gözlerden kaçmadı.

12.08.2024 14:23
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Bursa'da 25 yaşındaki özel gereksinimli Şevval'in düğün hayali gerçek oldu

Williams sendromu hastası Şevval'in düğünü gerçek düğünleri aratmadı

BURSA - Bursa'da özel gereksinimli 25 yaşındaki Şevval Morina'nın düğün hayali gerçek oldu. Komşular ile aile bir araya gelerek Şevval'e unutmayacağı bir an yaşattı.

Bursa'da yaşayan 25 yaşındaki doğuştan Williams sendromu hastası Şevval Morina (25), komşularından bir tanesinin evlenmesi üzerine mahallede yapılan düğünü görmesiyle birlikte evlenmek istediğini söyledi. Bunun üzerine aile ve mahalle sakinleri bir araya gelerek Şevval için düğün düzenlemeye karar verdi. Komşular bir araya gelerek para topladı ve Şevval'in düğünü için gerekli her şeyi temin etti. Önce kuaföre götürülen Şevval'in daha sonra ise davetiyesi basıldı. Pazar günü akşam saat 19.00'da başlayan düğün, gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü. Düğünde oyunlar oynanırken örf ve adetler de yerine getirildi. Gerçek bir düğünden farkı olmayan organizasyonda Şevval'in yüzündeki mutluluk ise görülmeye değerdi.

Nurşen Morina, "Her şey komşumuzun kızının evlenmesiyle başladı. Şevval dile getirdi. Şevval'in düğün isteği kısa sürede büyüdü. Komşular, gençler, delikanlılar hepsi seferber olarak kızımın hayalini gerçekleştirdiler. Müzikler ayalardık, normal bir düğünden farkı olmadı. İçecekler, yemekler, pilavlarımız ve çerezlerimizi dağıttık." dedi.

Şevval Morana, "Çok sevdim, çok duygulandım. Allah herkesten razı olsun. Böyle bir duyguyu Allah herkese nasip etsin. Hayalim gerçek oldu. Duygusal, eğlenceli çok şey yaşadım. Mutlu hissettim kendimi. Çok özelim, herkes çok seviyor beni." dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Özel Gereksinimli Şevval'in Düğün Hayali Gerçek Oldu - Son Dakika

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