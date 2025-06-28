Bursa\'da Park Halindeki Araç Yandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde park halindeki bir otomobil alev alev yandı. Alevlerin sıçradığı başka bir otomobil de yangından etkilendi. İki araç küle dönerken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Yıldırım ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki bir otomobilden henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen yangın, aracın hemen yanında bulunan başka bir otomobile de sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak iki araç da kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA