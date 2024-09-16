Bursa\'da Park Halindeki Minibüs Yangın Çıktı

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Bursa'da park halinde olan minibüs henüz bilinmeyen bir sebepten alev aldı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Kestel ilçesinde meydana geldi. Park halindeki minibüsten dumanlar çıkmaya başladı. Dumanlar kısa sürede yerini alevlere bıraktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, çevreye sirayet etmeden söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, minibüs kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA