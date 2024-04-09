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Bursa'da park halindeki otomobil alev alev yandı

BURSA - Bursa'da park halindeki otomobil alevlere teslim olurken, o anlar kameraya yansıdı.

Yangın, Gemlik ilçesi Hamidiye Mahallesi Lila sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm aracı sararken ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Araçta büyük hasar bulunurken yangının çıkış sebebi araştırılıyor.