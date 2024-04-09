Bursa'da park halindeki otomobil alev alev yandı
BURSA - Bursa'da park halindeki otomobil alevlere teslim olurken, o anlar kameraya yansıdı.
Yangın, Gemlik ilçesi Hamidiye Mahallesi Lila sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm aracı sararken ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Araçta büyük hasar bulunurken yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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Şanlıurfa'dan kaçarak Mersin'e gelip evlenen 2,5 aylık hamile kadını sokak ortasında silahla vurarak öldüren cinayet şüphelisi ağabey ve aracı kullanan diğer kardeş, polis tarafından yakalanıp adliyeye sevk edildi. Olay, dün merkez Tarsus ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Genç kadın, eltisi ile sağlık ocağından dönerken ağabeyi tarafından vuruldu. Şüpheliler, polisin operasyonuyla yakalandı ve adliyeye sevk edildi.
Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, kaçak tütün ticaretini önlemek amacıyla bir adreste yapılan aramada 56 bin 100 dal doldurulmuş makaron ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için suç organizasyonlarına karşı mücadele devam edecek.
Kütahya'nın Tavşanlı İlçesinde Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde çevre yolu üzerinde denetimler yaparak sürücüleri bilgilendirdi. Ekipler, emniyet kemeri kullanımının önemini vurgulayarak kazaların ağır sonuçlarını önlemeye yönelik uyarılarda bulundu. Üç bin sürücüye bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.
Şanlıurfa'da jandarmanın düzenlediği operasyonda, toprak altına gömülü halde çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Çorum'un Alaca ilçesinde bulunan ve sık sık yaşanan kazalar sebebiyle 'ölüm kavşağı' olarak adlandırılan Zile Kavşağı'nda bayram tatili süresince polis ekipleri görev yapacak. Alaca Emniyet Müdürlüğü, tatil süresince kavşakta herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tedbirlerini üst düzeye çıkardı. Polis ekipleri, 7 gün 24 saat görev yaparak sürücülere uyarılarda bulunacak ve trafik kurallarını hatırlatacak.
Yalova'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı. Operasyonda toplamda 646,16 gram sentetik uyuşturucu, 12 gram kokain, 8 adet sentetik ecza hap, 500 mililitre aseton, hassas terazi ve 42 tabanca fişeği ele geçirildi.
Adana İl Jandarma Komutanlığı, Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların can ve mal güvenliği için uygulama başlattı. Tümgeneral Coşkun Sel, uygulama noktalarını denetleyerek durdurulan araçlardaki çocuklara oyuncak hediye edip bayram şekeri verdi. Denetimlerin bayram boyunca devam edeceği bildirildi.
Yalova'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı. Operasyonlar sonucunda toplamda 254,36 gram metamfetamin, 338,80 gram sentetik kannabinoid, 12 gram kokain, 2 gram metemfetamin, 8 adet sentetik ecza hap, 500 ml aseton, hassas terazi ve 42 adet 7,65 tabanca fişeği ele geçirildi.
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