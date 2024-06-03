Bursa\'da Peş Peşe Motosiklet Kazaları

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Bursa'da motosiklet kazaları peş peşe geldi. Osmangazi ilçesinde aniden çıkan araç motosikletli bir şahsa çarptı. Savrulan motosikletli yaralanırken, bir benzer kaza ise Mudanya ilçesinde yaşandı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletiyle seyir halindeki bir sürücü ara sokaktan aniden çıkan otomobilin çarpması ile savruldu. Metrelerce sürüklenen sürücü yaralanırken, çevredekiler hemen yardıma koştu. İhbar üzerine bölgeye 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan motosikletli ambulans ile Çekirge Devlet Hastanesine sevk edildi.

Bir benzer kaza ise Mudanya ilçesinde meydana geldi. İlçe Jandarma Komutanlığı önünde otomobilin çarptığı sürücü de motosikletten savrulup yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, kaskın önemi bir kez daha ortaya çıktı. - BURSA