Bursa'da Piribeyler'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Bursa'da peş peşe çıkan yangınlar kontrol altına alındı
BURSA - Bursa'da Keles ve Mustafakemalpaşa'nın ardından Büyükorhan'da orman yangınına teslim oldu. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Bursa'nın Keles ve Mustafakemalpaşa ilçelerindeki orman yangınlarının ardından Büyükorhan Piribeyler Mahallesi'nde de orman yangını çıktı. 1 helikopter 9 araç 25 personel ile müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı.
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