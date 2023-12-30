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Bursa'da Plastik Toplama Fabrikasında Yangın Çıktı - Son Dakika
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Bursa'da Plastik Toplama Fabrikasında Yangın Çıktı

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan plastik toplama fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor. Siyah dumanlar çevrede görülürken, polis güvenlik önlemi alıyor.

Bursa\'da Plastik Toplama Fabrikasında Yangın Çıktı
30.12.2023 - 18:22,
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Bursa'da organize sanayi bölgesindeki plastik toplama fabrikasında yangın çıktı. Ekipler alevlere müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Nilüfer ilçesine bağlı Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi'nde plastik toplama fabrikasında 17.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere teslim olan fabrikaya kısa zamanda 10'dan fazla itfaiye aracı sevk etti. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, çevredeki işçiler ve vatandaşlar da alevleri ve siyah dumanı cep telefonları ile kayda aldı. Siyah dumanlar Nilüfer ilçesinin birçok noktasında görülürken, alevlere müdahale devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İHA
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