Bursa\'da Polis Şüpheli Araçta Uyuşturucu Ele Geçirdi

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Bursa'da polisin şüphelenerek durduğu araçta 37.1 gram esrar ile 2.90 gram gelen sentetik kannabinoid uyuşturucu maddesi ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Mudanya ilçesi Ömerbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mudanya Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri gece saatlerinde şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta bulunan D.Ç. ile M.S. şahısların kaba üst ve arabada yapılan aramalarda 37.1 gram esrar maddesi ile 2.90 gram gelen sentetik kannabinoid ele geçirildi. Şüpheli şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor. - BURSA