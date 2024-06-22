Bursa'da Psikolojik Rahatsızlığı Olan Şahıs İtfaiye Ekipleri Tarafından Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bursa'da Psikolojik Rahatsızlığı Olan Şahıs İtfaiye Ekipleri Tarafından Hastaneye Kaldırıldı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen bir şahıs, evdekilere ve çevredekilere rahatsızlık vermeye başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri, şahsı hastaneye kaldırmak için seferber oldu. İtfaiye ekipleri, balkondan atlama gibi girişimlerin önüne geçmek için şişme yatak kurdu. Uzun süren ikna çabalarının ardından şahıs ambulansla hastaneye götürüldü.

22.06.2024 12:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen şahsı itfaiye ekipleri hastanede tedavi altına alınması için seferber oldu.

Olay, Gemlik ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde gerçekleşen olayda psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen bir şahıs evdekilere ve çevredekilere rahatsızlık vermeye başladı. 112 ekiplerine gelen ihbarla bölgeye hareket eden sağlık ekipleri, itfaiye ve polis ekiplerinden destek istedi.

Psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen şahsı hastaneye kaldırmak için ekipler seferber oldu. Polis ve İtfaiye ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, balkondan atlama gibi girişim yaşanmaması için şişme yatak kurularak tehlikenin önüne geçildi.

Şahıs, uzun süren ikna çabaları sonucu ambulansla hastaneye kaldırıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

İtfaiye, Gemlik, Bursa, Olaylar, Güvenlik, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Psikolojik Rahatsızlığı Olan Şahıs İtfaiye Ekipleri Tarafından Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:21 Her detayı mide bulandırıyor Sapık baba, 15 yaşındaki kızını istismar ederken suçüstü yakalandı Her detayı mide bulandırıyor! Sapık baba, 15 yaşındaki kızını istismar ederken suçüstü yakalandı
10:34 Ertelenen motorin ve benzin zammı, daha yüksek bir rakamla pompaya yansıyacak Ertelenen motorin ve benzin zammı, daha yüksek bir rakamla pompaya yansıyacak
10:15 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak İşte üzerinde durulan 4 formül En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte üzerinde durulan 4 formül
09:13 Kardeşi hastalık nedeniyle tahliye edilmişti Bahar Candan’ın da cezaevinde olmadığı ortaya çıktı Kardeşi hastalık nedeniyle tahliye edilmişti! Bahar Candan'ın da cezaevinde olmadığı ortaya çıktı
08:59 AK Parti’de değişim süreci başlıyor Önümüzdeki günlerde istifalar peş peşe gelecek AK Parti'de değişim süreci başlıyor! Önümüzdeki günlerde istifalar peş peşe gelecek
11:11 Taksilere panik butonu geliyor: Sürücü butona bastığında S.O.S. verecek Taksilere panik butonu geliyor: Sürücü butona bastığında S.O.S. verecek
10:23 İstanbul’da ’’Anucur’’ çetesine ’’Şehit Hakan Telli’’ operasyonu İstanbul'da ''Anucur'' çetesine ''Şehit Hakan Telli'' operasyonu
09:56 Sıcak hava balonu, yüzlerce metre yüksekten peribacalarına düştü Sıcak hava balonu, yüzlerce metre yüksekten peribacalarına düştü
09:23 Öldüresiye dövülen Kaya Sabancı sessizliğini bozdu: Orada ölebilirdim Öldüresiye dövülen Kaya Sabancı sessizliğini bozdu: Orada ölebilirdim
09:13 Bayram tatili trafik kazalarıyla kana bulandı 7 günlük bilanço açıklandı Bayram tatili trafik kazalarıyla kana bulandı! 7 günlük bilanço açıklandı
08:16 Her ay kiranın yüzde 20’si vergi olarak Maliye’ye gidecek Her ay kiranın yüzde 20'si vergi olarak Maliye'ye gidecek
00:37 Iğdır’da yaylacılar arasında çatışma çıktı Çok sayıda yaralı ve gözaltı var Iğdır'da yaylacılar arasında çatışma çıktı! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var
00:13 Kaya Sabancı’yı darbettiği öne sürülen iş insanı Vedat Aşçı’dan açıklama geldi Kaya Sabancı'yı darbettiği öne sürülen iş insanı Vedat Aşçı'dan açıklama geldi
23:37 Şikayetleri bitmek bilmedi Kaldığı ıslahevi, Timur Cihantimur’un aklını başına getirir Şikayetleri bitmek bilmedi! Kaldığı ıslahevi, Timur Cihantimur'un aklını başına getirir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2024 12:57:22. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Psikolojik Rahatsızlığı Olan Şahıs İtfaiye Ekipleri Tarafından Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement