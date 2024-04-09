Bursa'da Ramazan Bayramı öncesi Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı farklı birimlerden ekipler, şehrin en yoğun olduğu bölgelerde şüpheli şahıslar üzerinde denetimler yaparken, denetimlerin bayram boyunca da süreceği öğrenildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ve Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, özellikle bayram alışverişinin yoğunlukla yapıldığı Kapalıçarşı, Uzunçarşı, Cumhuriyet Caddesi, 15 Temmuz Demokrası Meydanı ve alışveriş merkezleri önünde denetimler yaparak adeta çarşı bölgesinde kuş uçurtmadı. Ekipler bayram alışverişine çıkan vatandaşların kendilerini güvende hissetmeleri için 7/24 görev yapacak.
Sivil olarak görev yapan, zaman zaman da kılıktan kılığa giren güven timleri de yaya trafiğinin yoğun yaşandığı noktalarda yaya devriye atarak yankesicilik, kapkaç, hırsızlık ve toplumsal olaylara karşı duyarlı şekilde görev alıyor.
Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, denetimlerin bayram boyunca devam edeceği öğrenildi. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Bursa'da Ramazan Bayramı öncesi şüpheli şahıslar denetim altında - Son Dakika
Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, araziye gömülü şekilde 53 kilo 500 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bayram için parfüm dükkanına asılan balonlar, ellerinde döner bıçakları bulunan 2 kişi tarafından parçalandı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, çocukları döner bıçağıyla gören iş yeri sahibi dehşete düştü. İş yeri sahibi olayla ilgili şikayette bulundu.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Bölge trafik ekipleri tarafından uygulanacak olan 'Söz Ver Projesi', Bayram öncesi otobüslerde bulunan yolcuların emniyet kemeri takmalarını sağlamak amacıyla başlatıldı. Proje kapsamında yolculara çeşitli hediyeler verilerek farkındalık oluşturulacak.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, beslediği hayvanlarına bakarken ayağı takılıp düşen 74 yaşındaki Fatma Çağlar hayatını kaybetti. Kalp hastası olan Çağlar, düşme sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından yapılan incelemeler sonucunda Çağlar'ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?