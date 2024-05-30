Bursa'da şampiyonluk kutlamalarında kavga: 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Bursa'da şampiyonluk kutlamalarında kavga: 1 kişi tutuklandı

Bursa\'da şampiyonluk kutlamalarında kavga: 1 kişi tutuklandı

Bursa'da Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlayan vatandaşlar, başka bir taraftar grubunun saldırısına uğradı. Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı ve 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğerinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

30.05.2024 22:52
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Bursa'da şampiyonluk kutlamalarında kavgaya karışan şüphelilere Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Galatasaray'ın şampiyonluğu ardından kutlamalarına çıkan vatandaşların, başka taraftar grubu tarafından saldırıya uğraması üzerine harekete geçti. "Mala zarar verme, kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" suçundan 2 şüpheliye soruşturma çerçevesinde işlem başlatılırken, şüphelilerden M.G. çıkarıldığı mahkememe tutuklandı. Şüphelilerden Y.C.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheli M.G., Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'mala zarar verme, kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma' suçlarından tutuklama talebiyle Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilmiş olup, Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince şüpheli M.G. hakkında tutuklama kararı verilmiştir. Diğer şüpheli Y.C.Y .'yi ise yakalama çalışmaları devam etmektedir. Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince hakkında tutuklama kararı verilen şüphelinin konumuna uygun Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da şampiyonluk kutlamalarında kavga: 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

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