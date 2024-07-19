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Bursa'da sandalye fabrikasında yangın

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren sandalye fabrikasında yangın çıktı. Ekiplerin müdahaleleri sürüyor.

Yangın, 16.30 sıralarında İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren sandalye fabrikasında meydana geldi. Çıkış sebebi henüz öğrenilemeyen yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin içinde kalan işçiler, son anda fabrikadan çıkmayı başardı. Bursa merkez ve ilçelerden takviye ekip sevk edildi. Yangına müdahale sürüyor.