Bursa'da yanan sandalye fabrikası böyle görüntülendi
BURSA Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir sandalye üretim fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan aramalarda, bir iş yerinde ve bir evde toplamda 227 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan yangında zarar gören marketin hasarı dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde marketteki ürünlerin tamamen yandığı ve çatının çöktüğü görüldü.
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde kanalizasyon borusu döşerken meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti.
Kars'ta İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ticareti yapanların yakalanması için başlatılan çalışmada, Kağızman Akçay köyü kırsalında hareketlerinden şüphelenilen 2 kişi yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada, tarlada 60 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerin evlerinde ise uyuşturucu kullanma aparatı bulundu. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Beylikdüzü'nde bulunan bir butik giyim dükkanının camına gece saatlerinde 5 el ateş açıldı. Dükkan sahibi tehdit almadıklarını belirtirken, olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.
Mersin'de internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları iddia edilen 5 şüpheli, Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan operasyonda cep telefonları, banka kartları ve harici bellekler ele geçirildi. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
Kırklareli'nin Kavaklı beldesi yakınlarında bulunan otobüs, Bulgaristan'a yolcu taşırken devrildi. İddiaya göre 11 kişinin içerisinde bulunduğu otobüsün devrilmesi sonucu bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.
Ordu'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, organize suç örgütü üyeliği ve 6136 SKM suçundan tutuklandı. Şüphelilere yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ile 8 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheliler, hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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