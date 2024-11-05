Bursa\'da Servis Minibüsü Kadının Ayağını Ezdi

3.Sayfa

Bursa'da geri manevra yapan servis minibüsü, sokaktan geçen kadının ayağını ezdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Osmangazi ilçesi Merinos Mahallesi'nde sokakta geri manevra yapan servis minibüsü sürücüsü, sokaktan geçen kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın yere düşerken, ayağı servis minibüsünün altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. O anlar sokakta bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA