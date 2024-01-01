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Bursa'da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü - Son Dakika
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Bursa'da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Sürücü hızla otomobili sağa çekerek canını kurtarırken, itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Olay anı ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Bursa\'da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
01.01.2024 - 12:46,
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Bursa'da seyir halindeki otomobil alev topuna dönerken o anlar vatandaşların cep telefon kamerasına yansıdı.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Tofaş Şahin marka otomobil, motor kısmından henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir anda alev aldı. Alevler kısa sürede büyürken durumu fark eden sürücü hemen otomobili sağa çekerek canını kurtardı. Kısa sürede alev topuna dönen otomobili bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.

Otomobilin alev alev yanma anı ise çevrede bulunan vatandaşların cep telefon kamerasına yansıdı. - BURSA

Kaynak: İHA
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