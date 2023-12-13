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Bursa'da silahla havaya ateş açan şahıslar yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da silahla havaya ateş açan şahıslar yakalandı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Beşevler Meydanı'nda silahla havaya ateş açan şahıslar, sosyal medyada paylaştıkları video sayesinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar adliyeye sevk edildi.

Bursa\'da silahla havaya ateş açan şahıslar yakalandı
13.12.2023 - 17:00,
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Bursa'da silahla havaya ateş açan şahıslar polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar adliyeye sevk edildi.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Dere Mahallesi'nde Beşevler Meydanı üzerinde silahla havaya ateş açan şahısları, sosyal medyaya yükledikleri video ele verdi. Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerince yapılan titiz çalışmalar neticesinde olayın şüphelileri H.T ve D.D kullandıkları silah ile aynı gün silahları ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar Genel Güvenliğini Kasten Tehlikeye Sokma suçundan adli işlem yapılarak adliyeye sevk edildi. - BURSA

Kaynak: İHA
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Mustafakemalpaşa, Bursa, Güvenlik, Adliye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da silahla havaya ateş açan şahıslar yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da silahla havaya ateş açan şahıslar yakalandı - Son Dakika
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