Bursa'da Silahlı Kavga: Şüpheli Çatıda Yakalandı

10.05.2026 12:26
İnegöl'deki silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı, şüpheli Mudanya'da yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kavgada bir kişiyi silahla ateş ederek yaralayan şüpheli, Mudanya ilçesinde çatı katında saklanırken yakalandı.

Yaralı motosikletli trafik polisi tarafından motosiklet ile acile yetiştirildi. Silahlı saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Çarşamba günü saat 16.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Yarış Sokak'ta meydana geldi. Sokağa aracıyla gelen Mahmut Sait Ö.(33) ve Rıza K.(24) arasında alacak verecek nedeniyle sokakta tartışma çıktı. Tartışma sırasında Rıza K.(24) cebinden çıkardığı 2 tabancayla Mahmut Sait Ö.(33)'ye defalarca ateş etti. Mermilerden biri Mahmut Sait Ö.(33)'nün sağ bacağına isabet etti. Şüpheli şahıs araçla kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı aracına binip gitmeyi denedi ama başarılı olamadı. O sırada yoldan gelen motorize trafik timi polisi, yaralıyı motosikletin alıp İnegöl Devlet Hastanesine getirdi. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Silahlı saldırı anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olaya karışan kadın şüpheli S.K. Gözaltına alındı. Sorgulaması tamamlanan kadın şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çatıda yakalandı

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi Rıdvan K.'nın yerini tespit ettiler. Mudanya ilçesinde bir evin çatı katında saklanan şüpheliyi polis ekiplerince yakalandı. Mudanya ilçesinde adliyeye sevk edilen şahıs mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
