Bursa'da silahlı saldırı: Gasp ve kaçış - Son Dakika
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Bursa'da silahlı saldırı: Gasp ve kaçış

Bursa\'da silahlı saldırı: Gasp ve kaçış

Kar maskeli bir şüpheli, husumetlisi Kamil M.'yi kuyumcuda vurup, ardından kamyon gasp ederek kaçtı.

18.11.2024 13:40
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Bursa'da kar maskeli bir şüpheli takip ettiği husumetlisini kuyumcuda alışveriş yaparken vurdu. Yaralı adam hastaneye kaldırılırken, saldırgan yoldan çevirdiği kamyonu gasp edip, kayıplara karıştı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde bulunan bir plazada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kar maskeli bir şüpheli, husumetlisi olan Kamil M.'yi takip etmeye başladı. Plazada bir kuyumcuya girip alışveriş yapan Kamil M.'yi bacağından vuran saldırgan güvenliklerin ateş açması sonrası hızla kaçarken, kanlar içinde kalan adamın yardımına çevredekiler koştu. Silahlı saldırgan caddeye koşup bir aracı gasp etti. Olay yerinden yaklaşık 10 kilometre boyunca araçla kaçan saldırgan kaçırdığı aracı da cadde üzerinde bırakıp kayıplara karıştı. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, hastaneye kaldırılan Kamil M. tedavi altına alındı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da silahlı saldırı: Gasp ve kaçış - Son Dakika

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