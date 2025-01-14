Bursa'da Silahlı Saldırıya 3 Sanığa Cezalar

3.Sayfa

Bursa'da 6 yıl önce husumetlisini silahla vuran 3 şüpheli 11'er yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Haklarında yakalama kararı bulunan 3 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alınıp, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 6 yıl önce meydana gelen olayda; aralarında husumet bulunduğu F.S.'yi silahla vuran M.O., (28) E.O. (37) ve S.O. (49) olay yerinden hızla kaçarken, silah sesi üzerine çevredekiler 112 ekiplerine ulaştı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı devlet hastanesine tedavi altına alındı. Olayla ilgili tahkikat başlatan jandarma ekipleri, 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Şüpheliler tespit edilip Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandılar. Mahkeme 3 sanığa da kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 11 yıl 8'er ay hapis cezası verdi. Haklarında yakalama kararı bulunan 3 şüpheli jandarmanın yaptığı operasyonla gözaltına alınıp, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA