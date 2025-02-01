Bursa'da Şok Uygulamalar Devam Ediyor

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Bursa polisi kuş uçurtmuyor

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde polisin şok uygulamaları aralıksız devam ediyor.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şok uygulamaları aralıksız sürüyor. İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terör, Asayiş ve Trafik ekipleri, 5 ayrı noktada şok uygulama gerçekleştirdi. 220 araç ve 530 kişinin kontrol edildiği uygulamalarda suç ve suç unsuruna rastlanmazken, benzer uygulamaların aralıksız olarak sürdürüleceği öğrenildi.