Bursa'da 'sudan sebep' olayında 3 tutuklama - Son Dakika
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Bursa'da 'sudan sebep' olayında 3 tutuklama

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Bursa'da inşaat işçileri ile oto yıkamacı arasında su kesme meselesi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. 4 şüpheli adliyeye sevk edildi ve 3'ü tutuklandı.

13.08.2024 21:08
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Bursa'da 'sudan sebep' olayında 3 tutuklama

BURSA - Bursa'da inşaat işçileri ile oto yıkamacı arasında, su kesme meselesinden 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı kavganın 4 şüphelisi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Harran Sokak'ta aynı yerden su çeken oto yıkamacı ile inşaatın su tesisatını yapan işçiler arasında tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra bıçaklı kavgaya döndü. Sokak ortasında birbirine bıçakla saldıran taraflardan Fesih B. (58), Murat B., Abdullah B., Cüneyt B., Serhat O. ve Samet O. ağır yaralandı. Tartışmayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırdı. Bursa Şehir Hastanesine kaldırılan Fesih B., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Hastane önüne gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Kavga anı kamerada

1 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin yaralandığı olaya ait güvenlik kamerası ortaya çıkarken, görüntüler dehşetin boyutunu gözler önüne serdi.

Olay sonrası gözaltına alınan A.B., İ.Y. ve S.O. ile yaşı küçük olan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.B., İ.Y. ve S.O. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken yaşı küçük olan şüpheli hakkında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. kararı verildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Bursa\'da \'sudan sebep\' olayında 3 tutuklama
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da 'sudan sebep' olayında 3 tutuklama - Son Dakika

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