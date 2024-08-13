Bursa'da Sunroof Camından Ateş Açan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bursa'da Sunroof Camından Ateş Açan Şahıs Yakalandı

Bursa\'da Sunroof Camından Ateş Açan Şahıs Yakalandı

Bursa'da aracının sunroof camından yarı otomatik tabanca ile havaya defalarca ateş açan şahıs, polis tarafından yakalandı. Zanlının işlemleri devam ediyor.

13.08.2024 09:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da aracının sunroof camından yarı otomatik tabanca ile havaya defalarca ateş açan şahıs yakalandı. Emniyete getirilen zanlının işlemleri sürüyor.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz şüpheli, otomobili ile seyir halindeyken sunroof camından yarı otomatik tabanca ile havaya defalarca ateş açtı. Polis, o anları sosyal medya hesabından paylaşan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda zanlının 21 suç kaydı bulunan D.A. olduğu tespit edildi. Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yaptıkları çalışmalar neticesinde kısa sürede D.A isimli şahsı yakaladı. Şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

bursa, Güvenlik, Suç, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Sunroof Camından Ateş Açan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:04 CHP’de dengeleri değiştirecek iddia Tunç Soyer, Özgür Özel’e rakip olacak CHP'de dengeleri değiştirecek iddia! Tunç Soyer, Özgür Özel'e rakip olacak
08:49 Kaçak sünnet 7 yaşındaki çocuğu cinsel organından etti Kaçak sünnet 7 yaşındaki çocuğu cinsel organından etti
08:42 Süper Lig’de ilk hafta sona erdi İşte zirvedeki takım ve puan durumu Süper Lig'de ilk hafta sona erdi! İşte zirvedeki takım ve puan durumu
07:47 ABD, Türkiye’den yardım istedi Büyükelçiden “Bir an önce ikna edin“ çağrısı ABD, Türkiye'den yardım istedi! Büyükelçiden "Bir an önce ikna edin" çağrısı
22:13 Saldırıyı canlı yayınladı İzlediği oyunlara özenen genç, çay bahçesinde 5 kişiyi bıçakladı Saldırıyı canlı yayınladı! İzlediği oyunlara özenen genç, çay bahçesinde 5 kişiyi bıçakladı
16:35 Gelecek Partili vekiller, AK Parti’ye geçecek iddialarına yalanlama Gelecek Partili vekiller, AK Parti'ye geçecek iddialarına yalanlama
15:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu ile görüşmek mi istedi AK Parti’den iddialara yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu ile görüşmek mi istedi? AK Parti'den iddialara yanıt
15:44 Volkan Demirel’den Mourinho’ya transfer önerisi Volkan Demirel'den Mourinho'ya transfer önerisi
15:35 Düğünde sinirlendiği çocuğunu yere vurdu Düğünde sinirlendiği çocuğunu yere vurdu
15:22 Baba ile oğul birbirine girdi Öfkeli evlat kahvaltı sofrasını kana buladı Baba ile oğul birbirine girdi! Öfkeli evlat kahvaltı sofrasını kana buladı
15:21 9 kişinin öldüğü otobüs kazasında ön rapor çıktı şoförün doğrudan etkisi var 9 kişinin öldüğü otobüs kazasında ön rapor çıktı; şoförün doğrudan etkisi var
15:15 Görüntü infial yaratmıştı İntikam yemini eden Putin’den Ukrayna’ya gözdağı: Karşılık verilecek Görüntü infial yaratmıştı! İntikam yemini eden Putin'den Ukrayna'ya gözdağı: Karşılık verilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2024 09:42:02. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da Sunroof Camından Ateş Açan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement