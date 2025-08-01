Bursa'da Şüpheli Kişide 60 cm’lik Döner Bıçak Bulundu - Son Dakika
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Bursa'da Şüpheli Kişide 60 cm’lik Döner Bıçak Bulundu

Bursa\'da Şüpheli Kişide 60 cm’lik Döner Bıçak Bulundu
01.08.2025 10:55
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İnegöl'de mahalle bekçileri, şüpheli bir kişide 60 cm'lik döner bıçak buldu ve durumu karakola taşıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 'gece kartalları' diye nitelendirilen mahalle ve çarşı bekçilerinin şüphelenip durdurduğu bir şahsın belindeki kemer görünümlü kılıfın içinden çıkan 60 santimlik döner bıçağı şaşırttı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gece devriyesi yapan mahalle ve çarşı bekçileri, şüpheli hareketlerde bulunan bir şahsı durdurdu. Yapılan üst aramasında kemer görünümlü kılıf içinde gizlenmiş 60 santim uzunluğunda döner bıçağı ele geçirildi.

Olay, saat 23.30 sıralarında İnegöl ilçe merkezindeki kent meydanında meydana geldi. "Gece kartalları" olarak bilinen mahalle ve çarşı bekçileri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Suriye uyruklu Muhammed K.'nin (18) üzerini arayan ekipler, belinde kemer gibi duran bir kılıfı fark etti.

Kemer kılıf açıldığında içinden tam 60 santim uzunluğunda döner bıçağı çıkması ekipleri bile şaşırttı. Döner bıçağına el konulan şahıs, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Şüpheli Kişide 60 cm’lik Döner Bıçak Bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Şüpheli Kişide 60 cm’lik Döner Bıçak Bulundu - Son Dakika
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