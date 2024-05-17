Bursa'da sürücü atları kasalı aracının arkasına bağlayıp koşturdu - Son Dakika
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Bursa'da sürücü atları kasalı aracının arkasına bağlayıp koşturdu

Bursa\'da sürücü atları kasalı aracının arkasına bağlayıp koşturdu

Bursa'da bir sürücü, atları kasalı aracının arkasına bağlayıp kilometrelerce koşturdu. Yaşananları görüntüleyen vatandaşlar olaya tepki gösterdi.

17.05.2024 09:22
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Bursa'da bir sürücü, atları kasalı aracının arkasına bağlayıp kilometrelerce koşturdu. Yaşananları görüntüleyen vatandaşlar olaya tepki gösterdi.

Olay Bursa- Yenişehir Yolu'nda meydana geldi. Kasalı aracıyla aracıyla yola çıkan bir sürücü, 2 atı iple kamyonetin arkasına bağladı. Direksiyon başına geçen sürücü atları trafikte dakikalarca koşturdu. O anları gören vatandaşlar sürücüye tepki gösterdi. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa, Hayvan Hakları, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da sürücü atları kasalı aracının arkasına bağlayıp koşturdu - Son Dakika

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