Bursa'da Sürücü Başıboş Ata Çarptı ve Kaçtı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bursa'da Sürücü Başıboş Ata Çarptı ve Kaçtı

Bursa\'da Sürücü Başıboş Ata Çarptı ve Kaçtı

Bursa'da bir sürücü cadde üzerinde ilerlediği esnada karşısına çıkan başıboş ata çarpıp kaçtı. Ayakları kırılan atın yardımına belediye ekipleri yetişirken, yaralı at görenlerin yüreklerini dağladı.

17.07.2024 09:53  Güncelleme: 09:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da bir sürücü cadde üzerinde ilerlediği esnada karşısına çıkan başıboş ata çarpıp kaçtı. Ayakları kırılan atın yardımına belediye ekipleri yetişirken, yaralı at görenlerin yüreklerini dağladı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesine Çınarönü Mahallesi Ankara Caddesi Yolu üzerinde meydana geldi. Trafikte başıboş halde dolaşan ata, seyir halindeki otomobil çarptı. Aracın çarpması sonucu ayakları kırılan at yol ortasında mahsur kalırken, sürücü olay yerini terk edip kaçtı. Yaralı atı gören çevredekiler polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri yönlendirildi. Atın yardımına belediye ekipleri, yaralı atı veterinere götürdü. Arkasına bile bakmayan sürücü vicdanları sorgulatırken, kazayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa, Hayvan Hakları, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Sürücü Başıboş Ata Çarptı ve Kaçtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:15 Yunan bakan Türkiye’yi hedef aldı, MSB’de yanıt gecikmedi: Düzeysiz yalan ve iftira dolu Yunan bakan Türkiye'yi hedef aldı, MSB'de yanıt gecikmedi: Düzeysiz yalan ve iftira dolu
08:47 Bomba Soylu iddiası: İstifa edip yeni partiyle seçimlere hazırlanacak Bomba Soylu iddiası: İstifa edip yeni partiyle seçimlere hazırlanacak
08:34 Kerem Kınık’ın kızının çarptığı motosiklette ölmüştü Dedesi isyan etti: Bir şeyler kapatılmaya çalışılıyor Kerem Kınık'ın kızının çarptığı motosiklette ölmüştü! Dedesi isyan etti: Bir şeyler kapatılmaya çalışılıyor
08:13 Mustafa Sarıgül: Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir Mustafa Sarıgül: Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir
05:05 Televizyon tamircisi gittiği evde dehşet saçtı Biri çocuk 4 kişinin kafasını çekiçle ezdi Televizyon tamircisi gittiği evde dehşet saçtı! Biri çocuk 4 kişinin kafasını çekiçle ezdi
10:56 Cumhuriyetçi Ulusal Konvansiyonu yakınında bıçaklı şüphelinin polis tarafından öldürüldüğü anlara ait görüntüler yayınlandı Cumhuriyetçi Ulusal Konvansiyonu yakınında bıçaklı şüphelinin polis tarafından öldürüldüğü anlara ait görüntüler yayınlandı
10:55 Herkes onu konuşuyor Melissa Vargas saçlarını boyattı Herkes onu konuşuyor! Melissa Vargas saçlarını boyattı
10:45 Altının gram fiyatı yükselişle başladı Altının gram fiyatı yükselişle başladı
10:40 “Sıcaklıklar artacak“ diyen AKOM saat verdi: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın "Sıcaklıklar artacak" diyen AKOM saat verdi: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın
10:07 Dünyada sadece 6 örneği bulunan ’Gagalı Balina’ Yeni Zelanda’da karaya vurdu Dünyada sadece 6 örneği bulunan 'Gagalı Balina' Yeni Zelanda'da karaya vurdu
10:07 Bangladeş’te, kamu sektöründeki işlerde uygulanan kota sistemine karşı düzenlenen protestolarda 6 öğrenci hayatını kaybetti Bangladeş'te, kamu sektöründeki işlerde uygulanan kota sistemine karşı düzenlenen protestolarda 6 öğrenci hayatını kaybetti
09:48 Bomba iddia Şeyma Subaşı ve Barış Alper Yılmaz bir mekanda sabaha kadar eğlendi Bomba iddia! Şeyma Subaşı ve Barış Alper Yılmaz bir mekanda sabaha kadar eğlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2024 11:08:34. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da Sürücü Başıboş Ata Çarptı ve Kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement