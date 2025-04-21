Bursa\'da Tadilat Halindeki Dükkandan Hırsızlık

Bursa'da 2 şüpheli, sabah saatlerinde tadilata giren dükkandan hırsızlık yaptı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzlerini kapatan 2 şüpheli, tadilata giren dükkandan sandalye çaldı. Rahat tavırlarla hareket eden şüpheliler, çaldıkları eşyaları geldikleri motosiklete yükleyerek kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - BURSA