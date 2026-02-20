Bursa\'da Taksi ve Motosiklet Sürücüsü Kavga Etti

Bursa'da ticari taksi ile motosiklet sürücüsü arasında çıkan tekme tokatlı kavga, çevredekilerin müdahalesiyle son buldu.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ticari taksi ile motosiklet sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgaya dönüştü.

Cadde ortasında birbirine saldıran iki sürücüyü çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırdı. Yaşanan arbede sırasında tarafların birbirine tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - BURSA