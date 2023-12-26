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Bursa'da İnegöl Orhaniye Spor-İznik Spor maçı öncesi taraftarlar arasında kavga çıktı - Son Dakika
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Bursa'da İnegöl Orhaniye Spor-İznik Spor maçı öncesi taraftarlar arasında kavga çıktı

Bursa'da İnegöl Orhaniye Spor-İznik Spor maçı öncesi bir grup taraftar, yanlışlıkla rakip takımın taraftarlarını zannederek kavgaya tutuştu. Kavga sırasında meşale ve torpiller havada uçuşurken, polis ekipleri müdahale ederek olayı sonlandırdı.

Bursa\'da İnegöl Orhaniye Spor-İznik Spor maçı öncesi taraftarlar arasında kavga çıktı
26.12.2023 - 10:45,  Güncelleme: 10:46
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Bursa'da oynanan İnegöl Orhaniye Spor- İznik Spor maçı öncesi bir grup taraftar başka maç için gelen taraftarları rakip takımın taraftarları zannedince kavgaya tutuştu. Meşale ve torpillerin havada uçuştuğu kavga kameraya yansırken, olay polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu.

Bursa'da geçtiğimiz gün Osmangazi ilçesine bağlı Atıcılar Sahası'nda oynanan İnegöl Orhaniye Spor - İznik Spor maçı için gelen taraftar saha etrafında toplanmaya başladı. İnegöl Sporlu bir grup holigan, maç öncesi oynanan Namık Kemal Spor ile Emek Spor maçını izlemek istedi. Tribünde rakip takımdan gelen taraftarların olduğunu zanneden holiganlar bir anda kavgaya tutuşup hem sahaya, hem de tribünlere torpil ve meşale attı.

Artan kalabalığın üzerine bölgeye sevk edilen polis ekibi olayları yatıştırırken, taraftarların kavgaya tutuştuğu anlar ise kameraya anbean yansıdı. - BURSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da İnegöl Orhaniye Spor-İznik Spor maçı öncesi taraftarlar arasında kavga çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da İnegöl Orhaniye Spor-İznik Spor maçı öncesi taraftarlar arasında kavga çıktı - Son Dakika
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