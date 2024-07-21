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Bursa'da tarım alanında korkutan yangın

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesine bağlı kırsal Elbeyli Mahallesi'nde tarım alanında yangın çıktı. Yangına ekipler müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde İznik ilçesine bağlı kırsal Elbeyli Mahallesi'nde tarım alanında yangın çıktı. Bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve orman ekipleri sevk edildi. Yangına 1 helikopter, 4 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 5 teknik personel ve 21 yangın işçisi ile müdahale ediliyor. Köylülerin de destek verdiği ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.