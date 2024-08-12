Bursa\'da tarım alanında yangın çıktı

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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir tarım alanında işçilerin kaldığı barakada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir anda baraka ve serayı kaplayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Bursa'nın Orhangazi ilçesi İznik Yolu üzerinde ova bölgesinde seracılık yapılan bir tarım alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seralarda çalışan tarım işçilerinin kaldığı bir barakada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Bir anda baraka ve yanındaki serayı kaplayan yangına ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Baraka ve serayı küle döndüren yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın ile ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA