Tarlada uyuyan kadın iş makinesinin altında can verdi

Bursa'da tarlada çalıştıktan sonra öğle yemeğini yiyip dinlenmek için yol kenarında uyuyan kadın, çalışma yapan iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Bursa'nın Büyükorhan ilçesi Durhasan köyünde tarım arazilerinin bulunduğu bölgede meydana geldi. Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından su yolları ve arazi yollarında çalışma yürütüldüğü sırada, Fatma Çol öğle yemeğinin ardından dinlenmek amacıyla tarladaki yol kenarında uykuya daldı.

İddiaya göre, bölgede görev yapan iş makinesi operatörü, yol üzerindeki su borularına zarar vermemek için manevra yaptığı sırada yerde yatan kadını fark edemedi. İş makinesinin altında kalan Fatma Çol olay yerinde yaşamını yitirdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, ekiplerin yaptığı kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Öğle molasının saniyeler içinde faciaya dönüştüğü olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Acı haber, yakınlarını ve mahalle sakinlerini yasa boğdu. - BURSA