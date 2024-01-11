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Bursa'da Tartışma Sonucu Kadının Boğazı Kesildi, Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bursa'da Tartışma Sonucu Kadının Boğazı Kesildi, Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çiftçilik yapan bir adam, tartıştığı eşinin boğazını keserek öldürdü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bursa\'da Tartışma Sonucu Kadının Boğazı Kesildi, Hayatını Kaybetti
11.01.2024 - 17:47,  Güncelleme: 17:48
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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çiftçilik yapan adam, tartıştığı eşinin boğazını kesti. Genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, 16: 30 sıralarında Yenişehir ilçesi Yılmazlar Mahallesi Tuna Sokak'ta meydana geldi. Çiftçilik yapan Y.A. (24), eşi Petek A. (24) ile sözlü tartışmaya başladı. Bir süre sonra tartışma kavgaya döndü. Sinirlenen Y.A., bıçakla eşinin boğazını kesti. Kavga seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri Petek A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Çevrede araştırma yapan ekipler, Y.A.'yı gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA
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Yenişehir, Bursa, Güvenlik, Aile İçi Şiddet, Cinayet, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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