Bursa'da Tartıştığı Babasını Öldüren Şahsın Yargılanması Başladı - Son Dakika
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Bursa'da Tartıştığı Babasını Öldüren Şahsın Yargılanması Başladı

Bursa'da bir şahıs, tartıştığı babasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Şahıs hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Şahsın akıl hastası olup olmadığının tespit edilmesi için gözlem altına alınması kararlaştırıldı.

10.06.2024 14:31
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Bursa'da tartıştığı babasını pompalı tüfekle vurarak öldüren şahsın yargılanmasına başlandı. Hakkında "Üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan Şentürk, akıl hastası olup olmadığının tespit edilmesi için gözlem altına alınacak.

Olay, geçtiğimiz yıl aralık ayında merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi 640'ıncı sokaktaki bir evde meydana geldi. İddiaya göre 2 yıldır psikolojik tedavi gören Emre Şentürk, (23) kendini eve kapattı. Oğlunun bu durumda olmasına üzülen baba Niyazi Şentürk (50), oğluna "Sen kendini bu evde iyi hissetmiyorsun, evi değiştirelim" demesi üzerine ikili arasında sözlü tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle evdeki tüfeği alan Emre Şentürk, babasını karın boşluğundan vurdu. Silah sesleri üzerine aile fertleri odaya koştuklarında Niyazi Şentürk'ün kanlar içinde yerde olduğunu gördü. Durum hemen 112 ekiplerine bildirilirken, Emre Şentürk ise olay yerinden yalın ayak kaçtı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 2 çocuk babası Niyazi Şentürk, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İşlenen cinayet sonrası tahkikat başlatan polis ekipleri babasını vuran alüminyum fabrikasında işçi Emre Şentürk'ü 5 kilometre uzaklıkta yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki ifadesinde, "Gece işten geldikten sonra annem ve kız kardeşim uyurken, babamla sohbet ettik. Daha önceden psikolojik sorunlarım olduğu için babam, 'Oğlum niye içine kapanıyorsun. İstersen evi taşıyalım' dedi. Konu uzayınca tartışmaya başladık" dediği öğrenildi. Öte yandan Emre Şentürk, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şentürk, adliyeye sevk edilmek için polis aracına bindirildiği sırada, "Ben babamı öldürmek istemedim" dedi.

Hakkında "Üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan tutuklu sanık Emre Şentürk'ün Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlandı. Duruşmaya Emre Şentürk ve avukatı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile sanığın yakınları katıldı.

Duruşmada, babasının küçük yaştan itibaren kendisine şiddet uyguladığını ve sürekli tartıştıklarını ve olay günü ise bir arkadaşıyla tartıştıklarını, bu arkadaşının babasını araması üzerine kavga ettiklerini belirten Şentürk, "Balkona çıktım. Burada babamın bana dediklerini düşündüm. Bir anlık öfkeyle tüfeği alıp babama ateş ettim. Ayağına doğru nişan almaya çalıştım. Sonrasında kaçtım. Pişmanım, babamı öldürmek istemezdim" şeklinde konuştu. Oğlundan şikayetçi olmadığını ve onun psikolojik sorunları olduğunu söyleyen anne Şükran Şentürk, "Asla babasına el dahi kaldırmadı. Psikolojisi yerinde olsa bunu asla yapmazdı" dedi. Sanığın kız kardeşi de babasıyla sürekli tartıştıklarını belirterek şikayetçi olmadığını ifade etti.

Cumhuriyet savcısı, sanık Emre Şentürk'ün Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 74'üncü maddesi gereğince akıl hastası olup olmadığının, akıl hastası ise ne zamandan beri hasta olduğunun ve bunun davranışları üzerindeki etkilerinin tespit edilmesi için gözlem altına alınmasını talep etti. Sanık Şentürk'ün gözlem altına alınmasına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı ileri tarihe erteledi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Tartıştığı Babasını Öldüren Şahsın Yargılanması Başladı - Son Dakika

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