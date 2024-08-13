Bursa'da Tefecilik ve Ruhsatsız Silah Ticareti Operasyonu: 34 Gözaltı - Son Dakika
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Bursa'da Tefecilik ve Ruhsatsız Silah Ticareti Operasyonu: 34 Gözaltı

Bursa\'da Tefecilik ve Ruhsatsız Silah Ticareti Operasyonu: 34 Gözaltı

Bursa'da yapılan operasyonda yüksek faizle borç para veren tefecilere ve ruhsatsız silah ticareti yapan şahıslara yönelik 34 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 12 ruhsatsız tabanca, 25 tüfek, 12 kuru sıkı tabanca, fişek ve kartuşlar ele geçirildi.

13.08.2024 18:49
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Bursa'da yüksek faizle borç para veren tefecilere ve ruhsatsız silah ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonda 34 kişi gözaltına alındı. Özel harekat destekli operasyon anları nefes keserken, 12 ruhsatsız tabanca, 25 tüfek, 12 kuru sıkı tabanca, çok sayıda fişek ve kartuş da ele geçirildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ruhsatsız silah ticareti ve tefecilik yapan kişilere yönelik 3 ilçede eş zamanlı operasyon düzenledi.

Sabah saatlerinde emniyetten hareket eden ekipler şafak vakti koç boynuzları ile kapılarını kırdıkları 44 eve operasyon düzenledi.

Yapılan operasyon çerçevesinde, 3 şahsın tefecilik yaparak 17 müşteki şahsa toplamda 5 milyon 512 bin lira para gönderdiği tespit edildi. Yapılan aramalarda, 12 adet ruhsatsız tabanca, 25 adet tüfek, 12 adet kuru sıkı tabanca, 5153 adet fişek, 195 adet kartuş, 25 gr uyuşturucu madde ve silah yapımında kullanılan birçok malzeme ele geçirilmiş olup 34 şahıs gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan 34 şüpheli adliyeye sevk edildi

3 şahsı yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Tefecilik ve Ruhsatsız Silah Ticareti Operasyonu: 34 Gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Tefecilik ve Ruhsatsız Silah Ticareti Operasyonu: 34 Gözaltı - Son Dakika
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