Bursa\'da Teğet Geçen Kaza Anları Kamerada

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Bursa'da seyir halindeki bir sürücü sollama yaparken faciaya yol açıyordu. Kazanın teğet geçtiği anlar kameraya yansıdı.

Merkez Osmangazi ilçesi Hipodrum Mahallesi İnönü Caddesinde seyir halindeki bir araç sürücüsü, önündeki araçları geçmek için gaza yüklendi. Sollama yasak olmasına rağmen kural tanımayan sürücünün kazayı teğet geçtiği anlar trafikteki diğer bir sürücünün araç içi kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler üzerine ekipler harekete geçti. - BURSA