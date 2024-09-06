Bursa'da tehlikeli çukur: Yaşlı ve kadınlar yere düşüyor - Son Dakika
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Bursa'da tehlikeli çukur: Yaşlı ve kadınlar yere düşüyor

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Bursa'nın merkezindeki işlek bir sokaktaki çukur, özellikle yaşlı ve kadınlar için büyük tehlike oluşturuyor. Bir işyerinin kamerasına yansıyan görüntülerde, yaşlı ve kadınların yere düşme anları görülüyor. Mahalle sakinleri ve esnaflar, yetkililerden bu duruma çözüm bulmasını istiyor.

06.09.2024 09:51
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Bursa Valiliği'nin hemen üst sokağında merkez Osmangazi ilçesi Hocaalizade Mahallesi Eceler Sokak'ta bulunan çukur, kazalara davetiye çıkarıyor. Sokaktan geçen vatandaşlar çukuru görmeyerek düşüp yaralanıyor. Her gün çok sayıda yaşlı ve kadının yere kapaklanıp yaralanması, bir berberin güvenlik kamerasına yansıdı. Mahalle sakinleri bu durumun düzeltilmesi gerektiğini, daha üzücü kazalar yaşanabileceğini dile getirdiler.

Bu sokağa giren düşüyor

"ÖZELLİKLE YAŞLILAR GÖRMEYİP DÜŞÜYOR"

Mahalle esnafı Dursun Coşkun, "Bu sokaktan geçen insanlar genellikle telefona dalıyor. Özellikle yaşlılar görmeyip düşüyor. Yetkililerden bununla ilgili bir çözüm bekliyoruz. Çocuğu olanlar bebek arabası ile geçerken mecburen yola inmek zorunda kalıyor. Kaza olma ihtimali çok yüksek" dedi. Esnaf Ümit Acet ise, "Geçtiğimiz günlerde biri takılıp kafasını yardı. Telefonla oynayan insanlar takılıp düşüyor. Esnaf olarak yetkililerden bu çukurun yapılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Bu sokağa giren düşüyor
Bursa\'da tehlikeli çukur: Yaşlı ve kadınlar yere düşüyor
Kaynak: İHA

3-sayfa, Güncel, Yaşam, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da tehlikeli çukur: Yaşlı ve kadınlar yere düşüyor - Son Dakika

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