Bursa'da Tehlikeli Makas Atma Olayı - Son Dakika
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Bursa'da Tehlikeli Makas Atma Olayı

Bursa'da kimliği belirsiz bir otomobil sürücüsü, hızla seyir halindeyken makas atarak ilerlemeye başladı. Diğer vatandaşların uyarılarına rağmen umursamaz davranan sürücü, tehlikeli anlar araç içi kamerasıyla kaydedildi.

24.07.2024 09:07
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Bursa'da kimliği belirsiz bir otomobil sürücüsü, makas atarak ilerledi. Tehlikeli anlar kameraya yansırken, olayda neyse ki korkulan olmadı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi 11 Eylül Bulvarı üzerinde meydana geldi. Trafikte hızla seyir halinde olan otomobil sürücüsü, makas atarak ilerlemeye başladı. Makas atan sürücüyü gören diğer vatandaşlar, selektör ile uyarsa da umursamaz sürücü uyarıları dinlemedi. Hem kendi canını hem de başkalarının canını tehlikeye atan sürücü, araç içi kamerası ile kaydedildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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