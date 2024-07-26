Bursa\'da Tehlikeli Motosiklet Seyahati

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Bursa'da bir motosiklet sürücüsünün arkasına aldığı artcı, motosikletin arkasında uzanarak seyahat etti. Tehlikeli anlar kameraya yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Bulvarı üzerinde meydana geldi. Motosiklet sürücüsünün arkasına aldığı artcı, rahat edemeyince seyir halinde olan motosikletin üzerine yattı. Artcının ölüme meydan okuduğu korku dolu anlar, saniye saniye amatör kameraya yansıdı. - BURSA