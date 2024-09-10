Bursa'da 4 Arkadaşın Tehlikeli Motosiklet Yolculuğu

3.Sayfa

Bursa'da motosikletle yolculuk yapan 4 arkadaş yürekleri ağza getirdi. O anları gören bir sürücü şaşkınlık içinde cep telefonu kamerasıyla gençlerin tehlikeli yolculuğunu kayda aldı.

Bursa'da motosiklet ile seyahat etmek isteten bir grup genç, iki tekerlekli araca 4 kişi binip yola çıktı. Trafikte ne kendi, ne başkanlarını düşünen gençler, kilometrelerce ilerledi. Yürekleri ağza getiren görüntüler trafikteki bir başka sürücünün amatör kamerasına yansıdı. - BURSA