Bursa\'da Tehlikeli Motosiklet Yolculuğu

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Bursa'da bir motosiklet sürücüsü, aracındaki küçük kıza eşya taşıtıp kaskız bir şekilde kilometrelerce ilerledi. Tehlikeli yolcuk kameraya anbean yansıdı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde anayola çıkan bir motosiklet sürücüsü arkasına aldığı kız çocuğuna eşya taşıttı. Kask takmadan kilometrelerce ilerleyen sürücü hem kendi, hem de arkasındaki küçük kız çocuğunu düşünmeden ilerlerken, tehlikeli yolculuk trafikteki vatandaşların kamerasına yansıdı. - BURSA