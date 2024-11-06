Bursa\'da Tehlikeli Scooter Yolculuğu

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Bursa'da bir scooter sürücüsünün tehlikeli yolculuğu saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.

Merkez Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi Gaziakdemir mevkiinde en sol şeritte tehlikeli seyreden scooter sürücüsü, adeta ölümle dans etti. Dikkatsiz şerit değişikliği yapan sürücü, saniye saniye amatör kameraya yansırken, neyse ki korkulan olmadı. - BURSA