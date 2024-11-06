Bursa'da bir scooter sürücüsünün tehlikeli yolculuğu saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.
Merkez Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi Gaziakdemir mevkiinde en sol şeritte tehlikeli seyreden scooter sürücüsü, adeta ölümle dans etti. Dikkatsiz şerit değişikliği yapan sürücü, saniye saniye amatör kameraya yansırken, neyse ki korkulan olmadı. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Bursa'da Tehlikeli Scooter Yolculuğu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?