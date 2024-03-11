Bursa'da Tehlikeli Şekilde Seyreden Motosiklet Sürücüsünün Anları Kamerada - Son Dakika
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Bursa'da Tehlikeli Şekilde Seyreden Motosiklet Sürücüsünün Anları Kamerada

Bursa\'da Tehlikeli Şekilde Seyreden Motosiklet Sürücüsünün Anları Kamerada

Bursa-Balıkesir Yolu üzerinde motosikletin önünü kaldırarak tehlikeli şekilde seyreden motosiklet sürücüsünün o anları, trafikteki bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

11.03.2024 12:46  Güncelleme: 12:49
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Bursa'da motosikletin üzerinde ön kaldırarak tehlikeli şekilde seyreden motosiklet sürücüsün o anları cep telefon kamerasına yansıdı.

Olay, Bursa- Balıkesir Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendi canını hiçe sayan motosiklet sürücüsü, motosikletin önünü kaldırarak tehlikeli şekilde seyretti. Bir süre tehlikeli şekilde ilerleyen sürücü, daha sonra gözden kayboldu.

O anlar trafikteki başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. - BURSA

Kaynak: İHA

Balıkesir, Bursa, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Tehlikeli Şekilde Seyreden Motosiklet Sürücüsünün Anları Kamerada - Son Dakika

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