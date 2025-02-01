Bursa'da Tek Tekerle Tehlikeli Yolculuk

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Tek teker üstünde tehlikeli yolculuk kamerada

BURSA - Bursa'da anayola çıkan motosikletli tek teker yaparak ilerledi. O anlar amatör kameraya yansıdı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Beşevler mevkii İzmir- Ankara yolu üzerinde ilerleyen bir motosiklet sürücü tek teker yaprak metrelerce ilerledi. Kazaya davetiye çıkaran sürücü amatör kameralara yansırken, sürücünün duyarsız hareketleri diğer sürücülerinde dikkatini dağıtmasına neden oldu. Sürücünün ne kendi ne de başkalarını düşünerek ilerlediği o anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.