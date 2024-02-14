Bursa'da teröristlerin ailelerine maddi destek veren şüpheliler yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bursa'da teröristlerin ailelerine maddi destek veren şüpheliler yakalandı

Bursa\'da teröristlerin ailelerine maddi destek veren şüpheliler yakalandı

Bursa polisi, öldürülen teröristlerin ailelerine maddi destek verdikleri MASAK raporuyla tespit edilen 9 şüpheliyi düzenlenen operasyonla yakaladı. Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan soruşturma sonucunda terör örgütü içerisinde eylem yaparken ölen teröristlerin ailelerine moral amacıyla ziyaretlerde bulunan ve MASAK raporlarıyla maddi destek sağlayan 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda döviz, alışveriş kartları ve dijital materyaller ele geçirildi. Ayrıca PKK/KCK terör örgütüne destek veren 5 şüpheli ise yurda giriş yasağı çıkarılarak sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

14.02.2024 18:45  Güncelleme: 18:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa polisi, öldürülen teröristlerin ailelerine maddi destek verdikleri MASAK raporuyla tespit edilen 9 şüpheliyi düzenlenen operasyonla yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları soruşturma neticesinde, kendi aralarında sözde "değer ailesi" olarak adlandırdıkları ve terör örgütü içerisinde eylem yaparken ölen teröristlerin ailelerine moral amacıyla ziyaretlerde bulundukları ve MASAK raporlarıyla maddi destek verdikleri tespit edilen 4 şüpheliyi, yapılan operasyonla gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda yüksek miktarda döviz, sözde "değer ailelerine" dağıtılmak üzere çok sayıda alışveriş kartı ve dijital materyal ele geçirilerek el konuldu.

Öte yandan PKK/KCK silahlı terör örgütüne destek veren 5 şüpheli, İçişleri Bakanlığı tarafından haklarında yurda giriş yasağı çıkarılarak sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Bursa, PKK, Terör, Gözaltı, Operasyon, Döviz, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da teröristlerin ailelerine maddi destek veren şüpheliler yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 19:31:26. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da teröristlerin ailelerine maddi destek veren şüpheliler yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement