Bursa'da ters yönde ilerleyen alkollü kadın sürücü tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa'da ters yönde ilerleyen alkollü kadın sürücü tutuklandı

Bursa\'da ters yönde ilerleyen alkollü kadın sürücü tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde anayolda ters yönde ilerleyen alkollü kadın sürücü, polisin durdurmasına direnip polis aracına saldırdı. Adliyeye sevk edilen kadın tutuklanırken, yanındaki erkek arkadaşı serbest bırakıldı.

Bursa'da anayolda ters yönde ilerleyen alkollü kadın sürücü, polis ekipleri tarafından durdurulunca ortalığı birbirine kattı. Kendini görüntüleyen gazetecilere tüküren, polis aracına saldıran ve ekiplerin elinden kurtularak anayola fırlayan Büşra A., seyir halindeki araçların arasında kalmaktan son anda kurtarıldı. Adliyeye sevk edilen Büşra A. tutuklanırken, beraberindeki H.A. serbest bırakıldı.

Olay, gece saatlerinde merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, anayolda ters yönde ilerleyen otomobili fark eden polis ekipleri, aracı durdurdu. Araçta bulunan sürücü Büşra A. ile yanındaki erkek arkadaşı H.A., polis ekiplerinin müdahalesiyle karşılaştı. Alkollü olduğu belirlenen Büşra A., ekiplerin müdahalesine tepki göstererek direnmeye başladı. Yanındaki H.A. da polislere direnirken, kısa süreli arbede yaşandı. Kendisinin sanatçı olduğunu söyleyen ve olayı görüntüleyen gazetecilere de tepki gösteren Büşra A., kendisine yöneltilen "Sanatçıya böyle şeyler yakışıyor mu" sorusu üzerine kameraya tükürdü. Kadın sürücü, polis ekiplerine de hakaret ederek uzun süre direnmeye devam etti. Ekiplerin kontrol altına almaya çalıştığı Büşra A., bir süre sonra yere yatarak bayılma numarası yaptı. Polislerin müdahalesiyle ayağa kaldırılan kadın, kısa süre sonra yeniden taşkınlık çıkardı ve polis aracına saldırdı.

Polislerin elinden kurtulup anayola koştu

Büşra A., polis ekiplerinin müdahalesi sırasında bir anda ellerinden kurtularak anayola doğru koşmaya başladı. Büyük panik yaşanmasına neden olan olayda kadın sürücü, seyir halindeki araçların arasına fırladı.

Polis ekipleri, araçların çarpma ihtimaline rağmen Büşra A.'nın peşinden koştu. Araçların altında kalmaktan son anda kurtulan kadın, polisler tarafından yakalanarak yolun dışına çıkarıldı.

Yaşananlar, olay yerinde bulunan vatandaşlar ve gazeteciler tarafından cep telefonu ve kamera görüntüleriyle saniye saniye kaydedildi.

Daha önce de polisle sorun yaşamışlar

Olayın ardından Büşra A. ile H.A. gözaltına alınarak karakola götürüldü. Şüphelilerin burada yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Öte yandan, iki şüphelinin daha önce de çeşitli suçlardan kayıtlarının bulunduğu ortaya çıktı. H.A.'nın "yağma, gasp, tehdit, hakaret, görevli memura mukavemet, kasten yaralama ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından kaydının bulunduğu öğrenildi.

Büşra A.'nın ise "tehdit, görevli memura mukavemet ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından kaydının olduğu belirtildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında karar verildi. Büşra A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, H.A. serbest bırakıldı.

Polis merkezinden adliyeye sevk edildiği sırada gazetecinin, "Neden arkadaşımıza tükürdünüz" sorusuna Büşra A., "Terbiyesizlik yaptığı için" şeklinde cevap verdi.

Olayla ilgili tahkikatın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Osmangazi, 3. Sayfa, Polis, Bursa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da ters yönde ilerleyen alkollü kadın sürücü tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20 yaşındaki Fatmanur’a çarpan sürücü onu ölüme terk etti 20 yaşındaki Fatmanur’a çarpan sürücü onu ölüme terk etti
Çocuk yapana 70 bin dolar Singapur nüfus krizine karşı kesenin ağzını açtı Çocuk yapana 70 bin dolar! Singapur nüfus krizine karşı kesenin ağzını açtı
AK Parti Kilis İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı istifa etti AK Parti Kilis İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı istifa etti
Erdoğan “Kapımız açık” demişti Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü kararını verdi Erdoğan “Kapımız açık” demişti! Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü kararını verdi
ABD’de müslüman senatör hakkında “kardeşiyle evlilik” iddiasıyla soruşturma başlatıldı ABD'de müslüman senatör hakkında “kardeşiyle evlilik” iddiasıyla soruşturma başlatıldı
Alkollü yakalandı, çevirmede verdiği nasihat herkesi şaşırttı Alkollü yakalandı, çevirmede verdiği nasihat herkesi şaşırttı

22:21
Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga 7 ilde eş zamanlı operasyon
Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga! 7 ilde eş zamanlı operasyon
21:12
Polislere hakaret eden fenomen Semih Varol gözaltına alındı
Polislere hakaret eden fenomen Semih Varol gözaltına alındı
20:12
Bülent Arınç’a Melih Gökçek’ten sert yanıt: Herkes, kimin kimlerle yan yana geldiğini iyi görsün
Bülent Arınç'a Melih Gökçek'ten sert yanıt: Herkes, kimin kimlerle yan yana geldiğini iyi görsün
19:05
Dışişleri Bakanlığı’ndan Suudi Arabistan’a yönelik İHA saldırılarına kınama
Dışişleri Bakanlığı’ndan Suudi Arabistan’a yönelik İHA saldırılarına kınama
18:32
Litvanya’da cami önünde cuma namazı sırasında “domuz başı“ provokasyonu
Litvanya'da cami önünde cuma namazı sırasında "domuz başı" provokasyonu
18:27
Vanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz, İstanbul’da polise teslim oldu
Vanlı Kara Haydar'ın eşi Çağla Öz, İstanbul'da polise teslim oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2026 23:21:43. #.0.3#
SON DAKİKA: Bursa'da ters yönde ilerleyen alkollü kadın sürücü tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement