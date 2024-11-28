Bursa'da Ters Yürüyen Merdiven Krizi - Son Dakika
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Bursa'da Ters Yürüyen Merdiven Krizi

Bursa\'da Ters Yürüyen Merdiven Krizi

Bursa'da bir vatandaş, metrodan indikten sonra ters yürüyen merdivende yukarı çıkmaya çalıştı.

28.11.2024 10:15
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Bursa'da bir vatandaş, metrodan indikten sonra yukarı çıkmak için yürüyen merdivene ters bindi. Israrla ters ilerlemeye çalışan kişi, çevredekilerin şaşkın bakışları sonrası tekrar aşağı indi. O anlar kameraya yansıdı.

Bursa'da metroyla yolculuk yapan bir kişi, Osmangazi ilçesi Şehreküstü metro istasyonunda indikten sonra yukarı çıkmak için yürüyen merdivenleri kullanmak istedi. Fakat bindikten bir süre sonra çalışan yürüyen merdivenler aşağı yönde hareket edince, mağdur kalan vatandaş, dakikalarca ters bindiği yürüyen merdivenden yukarı çıkmak için seferber oldu. O anlar kameraya yansırken, bazı vatandaşlar şaşkın bakışlarla izlediği kişinin ne yaptığını anlamaya çalıştı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Ters Yürüyen Merdiven Krizi - Son Dakika

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