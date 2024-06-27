Bursa'da Ticari Taksiciye Ateş Açan Koca Tutuklandı - Son Dakika
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Bursa'da Ticari Taksiciye Ateş Açan Koca Tutuklandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini ticari takside görüp ateş açan koca, tutuklandı. Olayda yaralanan eş ve taksi şoförü ise hastaneye kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.

27.06.2024 15:52
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Bursa'da ticari takside boşanma aşamasındaki eşini görüp ateş açan koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Sinandede Mahallesi'nde dün meydana geldi. İddiaya göre, K.E. boşanma aşamasında olan eşi Meltem E.'yi ticari taksi içerisinde gördü. Bunun üzerine K.E., eşinin bulunduğu taksiye doğru ateş açtı. Boşanma aşamasındaki eşi ve ticari taksi sürücüsü Mehmet U. kurşunların hedefi oldu. Şüpheli K.E. olay yerinden kaçarak uzaklaşırken taksi şoförü Mehmet U. yaralı yolcusu ile birlikte taksiyi Beyazıt Polis Merkezi'nin önüne getirerek polislerden yardım istedi. Polislerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet U. ile Meltem E.'yi yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Ateş açan koca tutuklandı

Öfkeli koca olaydan sonra Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) ve Cinayet Büro amirliği tarafından yakalandı. Elinden yaralanan kadın ameliyata alınırken, omzundan yaralanan taksici de tedavi altına alındı. Yaralı kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu, öfkeli kocanın ise Asayiş Şubedeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, olayı gerçekleştiren K.E., Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklama talebi ile Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. K.E.'nin çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği ve soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği belirtildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Ticari Taksiciye Ateş Açan Koca Tutuklandı - Son Dakika

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