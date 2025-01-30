Bursa'da Tır Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Bursa'da Tır Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde tır kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

30.01.2025 22:13
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Bursa'da kaza yapan tır alev aldı: 1 ölü, 1 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan sunta yüklü tır, önündeki tıra çarptı. Tırın alev aldığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Bursa- Ankara karayolu İnegöl ilçe girişinde meydana geldi. İnegöl'den Boyüzük istikametine seyreden Süleyman Balantekin yönetimindeki 16 BFN 889 plakalı sunta yüklü tır, kontrolden çıkarak Qılıçhov Shojalil yönetimindeki 80 234 HBA plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sunta yüklü tır alev alev yanmaya başladı. Yanan araçtaki sürücü, çevredeki sürücüler tarafından kurtarıldı. Kazada yaralanan her iki aracın sürücüleri, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Süleyman Balantekin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle Bursa-Ankara karayolu Bozüyük istikameti bir süre ulaşıma kapandı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Tır Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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